Ρένια Λουιζίδου: Υπάρχει απίστευτο κύμα αγάπης για το “Σόι σου”

Στις κάμερες της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN με την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μίλησε η ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου.

Η ίδια ρωτήθηκε για την επιστροφή της σειράς του Alpha “Το Σόι Σου” και σχολίασε, μεταξύ άλλων, τα μηνύματα και την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο.

“Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω για αυτή τη σειρά, ήταν μεγάλη έκπληξη και για εμάς, που αυτά τα έξι χρόνια που έχει σταματήσει η σειρά (από την πρώτη προβολή της) και δεν έχει σταματήσει να προβάλλεται, υπάρχει απίστευτο κύμα αγάπης από τον κόσμο”.

Ακόμη, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για την επιστροφή της στα στούντιο και το “reunion” με το καστ της σειράς.

” Είναι ένα τιμ ανθρώπων, που δεν χάσαμε επαφή… ήταν πέντε χρόνια, μια ζωή, δημιουργήθηκε μια σχέση και ένα δέσιμο που παραμένει. Και ήταν πάρα πολύ παράξενο γιατί πήγαμε πίσω στο πλατό και είδαμε ακριβώς τα ίδια σπίτια, ακριβώς τους ίδιους χώρους αλλά είχαν περάσει πέντε χρόνια και ήταν λες και εμείς φύγαμε την Παρασκευή, πρώτο Σαββατοκύριακο”.

Σημειώνεται, πως “Το Σόι Σου” αποτελεί μια από τις πιοεπιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Ακόμη και έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, η σειρά προβάλλεται ακόμα σε επανάληψη καταγράφοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Η νέα σεζόν σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αρχές Νοεμβρίου στην συχνότητα του Alpha TV.