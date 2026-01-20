Γη της ελιάς: Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη

Άκρως συναρπαστικές εξελίξεις έρχονται στη συνέχεια της «Γη της ελιάς» και υπόσχονται να κρατήσουν τους τηλεθεατές σε μεγάλη αγωνία.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της. Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 22:20

Επεισόδιο 73ο: Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό. Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του.

Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της. Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Ο Παυλής απειλεί τους συγγενείς του πως, αν βάλουν πλάτη σχετικά με τη Δάφνη, θα σηκωθεί να φύγει από την επιχείρηση.