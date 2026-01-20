Άγιος έρωτας: Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους σημάδια

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθεί από τη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους τα σημάδια του. Η επιστροφή του Παύλου στη Στέρνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς εκείνος εμφανίζεται αλλαγμένος και μετανιωμένος, μετά την περιπέτεια της υγείας του. Εν τω μεταξύ, η μικρή Ελευθερία συνεχίζει να αρνείται κάθε επαφή με τη Χλόη κι εκείνη νιώθει ράκος.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 53ο: Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους σημάδια. Η επιστροφή του Παύλου στη Στέρνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς εκείνος εμφανίζεται αλλαγμένος και μετανιωμένος, μετά την περιπέτεια της υγείας του. Εν τω μεταξύ, η μικρή Ελευθερία συνεχίζει να αρνείται κάθε επαφή με τη Χλόη κι εκείνη νιώθει ράκος. Η Σοφία είναι έγκλειστη σε ψυχιατρείο στην Αθήνα και προκαλεί το ενδιαφέρον ενός ψυχίατρου, του Ηλία Δημάτου. Παράλληλα, εκεί γνωρίζει και μια καθαρίστρια, την Κική, με την οποία τη συνδέουν πολύ περισσότερα από το περιβάλλον του ψυχιατρείου, αν και το αγνοεί. Η Αναστασία ανακοινώνει στον Χάρη πως είναι έτοιμη να προσπαθήσουν ξανά να κάνουν παιδί, αγνοώντας όμως κάτι, που επηρεάζει αυτό το όνειρό της. Ο Παύλος επισκέπτεται τον Νικόλαο και του ζητάει κάτι, που τον αφήνει άναυδο. Κι ενώ η Άννα και η Ελένη περνάνε μαζί στιγμές ευτυχίας, κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το μυστικό τους.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 54ο: Η Σοφία στο ψυχιατρείο βασανίζεται από εφιάλτες, προκαλώντας την προσοχή της Κικής, η οποία φαίνεται να κρύβει κάτι για τον Παύλο. Ο Παύλος, εμφανώς αλλαγμένος, προσπαθεί να πείσει τον Νικόλαο για τη μετάνοιά του, όμως εκείνος αμφιβάλλει. Την ίδια δυσπιστία μοιράζονται και ο Κυριάκος με τη Θάλεια και τον Αντρέα, που υποπτεύονται πως πίσω από αυτήν τη μεταστροφή κρύβεται κάποιο ύπουλο σχέδιο. Παράλληλα, η Δέσποινα βρίσκεται μπροστά σε ένα απρόσμενο δίλημμα, όταν ο Παύλος της προτείνει να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του σχολείου. Ο Κυριάκος αρχίζει να προβληματίζεται έντονα για τη «φιλία» της Ελένης και της Άννας, ενώ ο Πέτρος εξαγριώνεται με τη Χλόη όταν εκείνη φεύγει απροειδοποίητα από το σπίτι. Η Χλόη, απελπισμένη από την απόρριψη της Ελευθερίας, καταρρέει στην αγκαλιά του Νικόλαου. Στο μεταξύ, στον οίκο ανοχής, η Αγγέλα και οι υπόλοιπες δραπέτισσες αιφνιδιάζονται από την ξαφνική επίσκεψη του Νικηφόρου. Την ίδια ώρα στη φυλακή, ο Χάρης αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι η Αναστασία δεν μπορεί πια να αποκτήσει παιδιά μετά το ατύχημά της, όμως εκείνη βρίσκει μια αναπάντεχη λύση στο πρόβλημά του.