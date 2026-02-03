Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή οδηγείται σε μία καλοστημένη παγίδα

Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους
Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Από την Τετάρτη 4 έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο κόσμος των ηρώων της σειράς, όπως τον γνωρίζουν, θα καταρρεύσει.
Ποιος θα καταφέρει -και με τι κόστος- να βγει αλώβητος;
Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.
Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 34: Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 35: Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.
