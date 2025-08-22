Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Το FBI πραγματοποίησε έρευνα κατόπιν δικαστικής εντολής στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διερεύνησης θεμάτων εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Σύμφωνα με το CNN, πράκτορες του FBI εντοπίστηκαν έξω από την κατοικία του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Κάποιοι συνομίλησαν με άτομο στη βεράντα, ενώ άλλοι –περίπου τέσσερις έως έξι– μπήκαν μέσα στο σπίτι.

Ο ίδιος ο Μπόλτον δήλωσε στο CNN ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση και προσπαθούσε να μάθει περισσότερα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε πως οι πράκτορες βρίσκονταν “σε αποστολή”, χωρίς να διευκρινίζεται αν αναφερόταν στην συγκεκριμένη έρευνα.

“Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… οι πράκτορες του @FBI σε αποστολή“, έγραψε χαρακτηριστικά.

Το FBI δεν προχώρησε σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την έρευνα.