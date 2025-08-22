Ανατροπή λεωφορείου με 4 τουλάχιστον νεκρούς στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης-Τραυματίες και εγκλωβισμένοι- ΒΙΝΤΕΟ

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στο δυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται μεταξύ τους.

Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είχαν τραύματα. Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του.

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Δείτε live από το σημείο του δυστυχήματος: