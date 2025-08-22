Ανατροπή λεωφορείου με 4 τουλάχιστον νεκρούς στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης-Τραυματίες και εγκλωβισμένοι- ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό συμβάν
Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στο δυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.
Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται μεταξύ τους.
Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είχαν τραύματα. Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του.
Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.
Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπα αυτόπτες μάρτυρες.
Στο λεωφορείο, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, επέβαιναν 52 άτομα και ο οδηγός.
Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.
