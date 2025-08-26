89 μέρες ανομβρίας στην Πάτρα- Συμμορφώνεται ο Αύγουστος με τα κλιματικά του επίπεδα

Δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη καιρική αλλαγή στο κομμάτι το καιρού, το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον γεωλόγο -προγνώστη καιρού Νικόλα Σερέτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο thebest.gr αναφέρει: «Μέχρι και το πέρας του 1ου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου βασικά χαρακτηριστικά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας είναι τα εξής: Μικρά σκαμπανεβάσματα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Στις «καλές» ημέρες θα έχουμε μέγιστες κοντά στους 32-33°C και στις «κακές» κοντά στους 35-36°C. Οι ελάχιστες πια, λόγω μεγαλύτερης διάρκειας της νύχτας, φθάνουν τους 21-23°C, κάνοντας τις νύχτες μας κάπως πιο ανεκτές και πιο ευχάριστες. Επίσης, προσοχή στους βορειοανατολικούς ανέμους που αναμένεται να ενισχυθούν πρόσκαιρα το διήμερο Πέμπτης-Παρασκευής 28 & 29/8 φθάνοντας τα 5-6bf κατά τόπους. Τέλος, να πω ότι οι πιθανότητες είναι μηδαμινές για να δούμε… πρωτοβρόχια».

Ο εφιαλτικός Αύγουστος

«Πραγματικά και δίχως ίχνος υπερβολής ο φετινός Αύγουστος εμπεριείχε ένα εφιαλτικό 7ήμερο μεταξύ 7-13 του μήνα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για συνθήκες ακραίου, λίαν επιεικώς, καύσωνα, οι οποίες αποτέλεσαν βούτυρο στο ψωμί των εμπρηστών, δημιουργώντας ένα κοκτέιλ ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Από τις 14/8 και μετέπειτα, ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με τις μέγιστες να φθάνουν με δυσκολία τους 31-32°C, κάτι που έχει οδηγήσει στο γεγονός, οι μέσοι θερμοκρασιακοί όροι του φετινού Αυγούστου να «συμμορφώνονται» προς έκπληξη όλων, με τα κλιματικά του επίπεδα».

Επί 6 συναπτά 24ωρα:

· Oι μέγιστες θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και της Αχαΐας κυμαίνονταν μεταξύ 37-43°C.

· Oι ελάχιστες βρίσκονταν κοντά στους 28-30°C.

· H σχετική υγρασία κατρακύλησε σε ποσοστά κάτω του 15-20% &

· Oι βορειοανατολικοί άνεμοι άγγιξαν ριπές της τάξης των 8-9bf.

89 ημέρες ανομβρίας

«Αξίζει να επισημάνουμε το γεγονός πως τελευταία βροχόπτωση στην περιοχή των Πατρών εκδηλώθηκε στις 29 Μάιο. Έχουμε συμπληρώσει 89 ημέρες χωρίς σταγόνα βροχής και ουδείς γνωρίζει που θα σταματήσει το μέτρημα. Πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 18 χρόνια πίσω, στο 2007 για να βρούμε καλοκαίρι, κατά την διάρκεια του οποίου ούτε καν ψιχάλισε στην περιοχή μας. Η κλιματική αλλαγή κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου» αναφέρει ο κ. Σερέτης.