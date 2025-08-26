Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου- ΦΩΤΟ

Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν στο κοιμητήριο Χολαργού την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου η οποία  έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.

Στην εκκλησία έφτασε ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

φωτο Παναγιώτης Κουφαλέξης-protothema

#tags Κηδεία Ντέμης Νικολαϊδης

