Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένα τα παιδιά του Ντέμη Νικολαΐδη

Σε κλίμα οδύνης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Ντέμης Νικολαϊδης, μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου Αλεξάνδρας Νικολαίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή, στις 23/8, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η 41χρονη γυναίκα, σκόρπισε βαθιά θλίψη και μεγάλο πόνο, με το θάνατό της. Η οικογένειά της, ο σύντροφός της, οι φίλοι, οι γνωστοί, οικεία πρόσωπα, άνθρωποι που τη γνώρισαν, μιλούν για ένα λαμπρό κορίτσι, καλοσυνάτο, γενναιόδωρο και πάντα χαμογελαστό.

