Ο Κρις Μάρτιν τρολάρει νεαρό που έκανε πρόταση γάμου μπροστά στην «kiss cam»: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;»

Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay εμφανίστηκε στις 22 Αυγούστου στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Ο τραγουδιστής του διάσημου ροκ συγκροτήματος δεν άφησε ασχολίαστο το στιγμιότυπο με νεαρό θεατή που κρατούσε πλακάτ με το οποίο ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην «kiss-cam» σε μία κοπέλα που στεκόταν μπροστά του.

Σύμφωνα με το TMZ αλλά και βίντεο στα social media, μπροστά σε ένα κοινό που ξεσπούσε σε γέλια, ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν ρώτησε τον νεαρό αν η κοπέλα ήταν πράγματι η σύντροφός του ή φίλη κάποιου άλλου…

Ο λόγος που έκανε την ερώτηση στον θεατή δεν είναι άλλος από τον σάλο που ξέσπασε με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της «Astronomer», Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη από την «kiss-cam» σε συναυλία των Coldplay να είναι αγκαλιασμένος με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρότι ήταν παντρεμένος.