Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Γάμο στην Κεφαλονιά έκανε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης, που παντρεύτηκε τη Μαριάννα Παντελίδη το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025.

Ο γάμος, όπως αναφέρει το kefaloniamagazine.gr, έγινε στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας, που είναι ευρύτερα γνωστό ως το εκκλησάκι των ερωτευμένων. Παρόντες ήταν περίπου 100 ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι Ευάγγελος Βανδώρος και Κωνσταντίνα Μάτη, ενώ το γαμήλιο δείπνο έγινε σε παραλιακό κέντρο στο Φισκάρδο.

Την επομένη του γάμου ανακοινώθηκε ο διορισμός του Άρη Κουρκουμέλη. Αν και ο ίδιος αλλά και οι οικογένειες το γνώριζαν, η είδηση αποτέλεσε έκπληξη για τους καλεσμένους του ζευγαριού. Στο παρελθόν, ο γαμπρός, που είναι δικηγόρος, είχε υπηρετήσει ως ανώτερος Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου.

Ο Άρης Κουρκουμέλης είναι γιος του Τομ και της Κάθι Κουρκουμέλη, ενώ η σύζυγός του κόρη των Τζέιμς και Στέλλας Παντελίδη. Και οι δύο οικογένειες συγκαταλέγονται στους δωρητές και ευεργέτες των κοινοτήτων, των σχολείων, των συλλόγων και των ευαγών ιδρυμάτων.