Mε τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά

Παντρεύτηκαν απόψε ο τράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά, επισφραγίζοντας έτσι έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, αλλά και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 120.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο και τον χώρο της δεξίωσης