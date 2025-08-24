Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου – Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα,
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να σημειώνεται κίνηση στις εθνικές οδούς.
Από το μεσημέρι παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Λίγο καλύτερα δείχνουν τα πράγματα στην Αθηνών – Λαμίας καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται χωρίς προβλήματα.
Σε ισχύ μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των οδηγών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών–Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς.
Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.
