Διακοπές τέλος- Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου- Πού έχει κίνηση

Επιστροφή αδειούχων απο τις διακοπές στο λιμάνι του Πειραιά. Σάββατο 23 Αυγουστου 2025 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI)

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα και η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ο Αύγουστος σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά και οι αδειούχοι επιστρέφουν από τα νησιά και τους άλλους προορισμούς.

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα και η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες με τα πρώτα δείγματα να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό. Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας μέχρι στιγμής. Κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν σε ένα μεγάλο βαθμό.

 Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο πριν τις 16.00:

 

