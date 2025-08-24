Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγιο: Νεκρή 62χρονη γυναίκα - Στο Ρίο η σορός της

Αίγιο: Νεκρή 62χρονη γυναίκα - Στο Ρίο η σορός της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα

Σοκ προκάλεσε το πρωΐ της Κυριακής η είδηση του πνιγμού μίας 62χρονης γυναίκας στην παραλία του Αγίου Νικολάου στο Αίγιο.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα και άμεσα ενημερώθηκε το Γ΄Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε και ένα κορίτσι με αναπηρία. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

aigiovoice.gr

Ειδήσεις Τώρα

Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο που σκότωσε τη γυναίκα του

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την Τρίτη η κηδεία της- Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της

Κέρκυρα: Κατασχέθηκαν 18 φιάλες «αερίου γέλιου»- Συνελήφθη 36χρονος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Αίγιο Πνιγμός

Ειδήσεις