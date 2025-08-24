Αίγιο: Νεκρή 62χρονη γυναίκα - Στο Ρίο η σορός της

Σοκ προκάλεσε το πρωΐ της Κυριακής η είδηση του πνιγμού μίας 62χρονης γυναίκας στην παραλία του Αγίου Νικολάου στο Αίγιο.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα και άμεσα ενημερώθηκε το Γ΄Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε και ένα κορίτσι με αναπηρία. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

