Κέρκυρα: Κατασχέθηκαν 18 φιάλες «αερίου γέλιου»- Συνελήφθη 36χρονος

Συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων στην περιοχή του Κάβου Κέρκυρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου, υπεύθυνου μίνι μάρκετ, καθώς διαπιστώθηκε να διαθέτει προς πώληση 18 φιάλες υποξειδίου του αζώτου, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κερκύρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.