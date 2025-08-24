Πάτρα: Κατεδαφίστηκε κτίσμα, που είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, στη Ζαΐμη- ΦΩΤΟ

Δίπλα στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας
Κατεδαφίστηκε από ειδικά συνεργεία η παλαιά πετρόχτιστη οικία που βρισκόταν στη γωνία των οδών Ζαΐμη και Καψάλη, δίπλα στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.
Το κτίσμα, το οποίο παρουσίαζε προβλήματα, αποτελούσε απειλή για τους οδηγούς ταξί που σταθμεύουν, καθημερινά, στην πιάτσα του σταθμού.
ΕΙΧΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
Το 2017 είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο, ανήκε δε κατά το παρελθόν στην οικογένεια Τριάντη.
Ετσι ήταν τον Οκτώβριο του 2024
