Πάτρα: Κατεδαφίστηκε κτίσμα, που είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, στη Ζαΐμη- ΦΩΤΟ

Κατεδαφίστηκε από ειδικά συνεργεία η παλαιά πετρόχτιστη οικία που βρισκόταν στη γωνία των οδών Ζαΐμη και Καψάλη, δίπλα στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Το κτίσμα, το οποίο παρουσίαζε προβλήματα, αποτελούσε απειλή για τους οδηγούς ταξί που σταθμεύουν, καθημερινά, στην πιάτσα του σταθμού.