ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα για λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις

Πέλεκυς προστίμων από 100 έως 500 ευρώ περιμένει όσους φορολογούμενους απλά παραλείψουν ή καθυστερήσουν να υποβάλλουν δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Με οδηγό τον οποίο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα πρόστιμα τα οποία ισχύουν από τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και τις τροποποιητικές του Ε9, μέχρι τα χρεωστικά ΦΠΑ, εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα αρχίζουν από τα 100 ευρώ για τους ιδιώτες και για κάθε δήλωση που δεν συνδέεται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο ανέρχεται στα 250 ευρώ. Για όσους τηρούν διπλογραφικά φτάνει στα 500 ευρώ ανά παράβαση, ακόμα και στην περίπτωση που η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική.

Αναλυτικά ο χάρτης των προστίμων έχει ως εξής:

1. Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα ή μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση, αν και εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου ξεπερνά τα 100 ευρώ. Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εφόσον αφορά σε διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Παραδείγματα:

Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, 40 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από 100 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη (εκπρόθεσμη) τροποποιητική, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 50 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη εκπρόθεσμη) τροποποιητική δήλωση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο ούτε σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις (40+50=90) δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με την αρχική, 40 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από 100 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη (εκπρόθεσμη) τροποποιητική, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 70 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη) τροποποιητική δήλωση. Επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο τροποποιητικές δηλώσεις (40+70=110) υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική.

2. ΦΠΑ

Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ διαμορφώνονται στα 250 ευρώ για τους επαγγελματίες με απλογραφικό σύστημα και 500 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν διπλογραφικό σύστημα.

Παραδείγματα

Υπόχρεος σε δήλωση ΦΠΑ που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2025, με ποσό φόρου για καταβολή μεγαλύτερο των 30 ευρώ. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ.

Υπόχρεος που τηρεί απλογραφικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τρίμηνου 2025, με ποσό προς έκπτωση ή μηδενική ή προς επιστροφή. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ.

Υπόχρεος σε δήλωση ΦΠΑ που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση ΦΠΑ του 10ου μήνα 2024, με ποσό προς έκπτωση ή μηδενική ή με ποσό προς επιστροφή. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν υπάρχει υποχρέωση καταβολής για ποσά μέχρι και 30 ευρώ, τα ποσά αυτά μεταφέρονται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και η δήλωση ΦΠΑ θεωρείται μηδενική.

3. Ε9

Η παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο μια φορά όταν πρόκειται για τις ίδιες μεταβολές που απλώς δεν δηλώθηκαν για περισσότερα από ένα έτη.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και συγκεκριμένα για πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η διαδικασία

Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο

πηγή newsit.gr