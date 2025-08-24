Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος συνάντησε την 18χρονη κόρη του στο κρατητήριο- «Θόλωσα» της είπε

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 40χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στον Βόλο.

Τη στιγμή που έφτασε, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Γιατί το έκανες;» και αν το έχει μετανιώσει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και με κατεβασμένο το κεφάλι. Μάλιστα μέσα στο κρατητήριο συνάντησε την 18χρονη κόρη του, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπε: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω».

Από τον εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Έπειτα έλαβε προθεσμία από την Ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Όσον αφορά στον 40χρονο, με εντολή της εισαγγελίας, θα διερευνηθεί η νοσηλεία που είχε τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.