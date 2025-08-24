H πριγκίπισσα Diana ήταν μπροστά! Το viral πρωινό του σήμερα ήταν το αγαπημένο της πριν 30 χρόνια

Ο πρώην σεφ του παλατιού, Darren McGrady της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο οποίος εργάστηκε για την πριγκίπισσα Diana από το 1993 μέχρι τον θάνατό της το 1997, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την κουζίνα των Ανακτόρων και σε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, αποκάλυψε πώς να φτιάξει κανείς το αγαπημένο πρωινό της πριγκίπισσας.



Τα overnight oats έγιναν μόδα πριν από μία δεκαετία περίπου, και σήμερα μπορεί κανείς να τα βρει έτοιμα στο εμπόριο, αν δεν έχει χρόνο να τα φτιάξει μόνος του. Όμως, αποδεικνύεται ότι η Diana τα απολάμβανε δεκαετίες πριν αρχίσουν οι αναζητήσεις συνταγών για overnight oats στα social media.



«Είχε επισκεφτεί μια ελβετική κλινική υγείας, και εκεί δοκίμασε αυτά τα overnight oats», είπε ο McGrady, διευκρινίζοντας πως «στην πραγματικότητα λέγονταν bircher muesli, και είχαν εφευρεθεί από έναν Ελβετό διατροφολόγο».

«Έκλεψε τη συνταγή, επέστρεψε και μου είπε: “Darren, θέλω αυτό για πρωινό κάθε μέρα”», πρόσθεσε.



Ο McGrady, επισημαίνοντας πως η βρώμη είναι «πλούσια σε φυτικές ίνες», έδειξε πώς να ετοιμάσει το αγαπημένο πρωινό της Diana. Αντί να μουλιάζει τη βρώμη όλο το βράδυ σε γάλα ή φυτικό ρόφημα, όπως συνηθίζεται, ο πρώην σεφ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιούσε χυμό πορτοκαλιού.

Το πρωί, πρόσθετε στραγγιστό γιαούρτι, μια καταπληκτική πηγή πρωτεΐνης, μαζί με λίγο μέλι και χυμό λεμονιού. Παρόλο που μπορεί κανείς να προσθέσει ό,τι του αρέσει, η Diana προτιμούσε να ανακατεύει μέσα Honeycrisp μήλα, καρύδια και μύρτιλα.

Ο McGrady παραδέχτηκε πως, όταν ετοίμαζε αυτό το πρωινό για την Diana, «διπλασίαζε τη συνταγή» για να απολαύσει και ο ίδιος τα νόστιμα overnight oats.