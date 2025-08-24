«Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»- Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού- ΒΙΝΤΕΟ

Την ιστορία του γνωστού κι αγαπημένου τραγουδιού «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο» με ερμηνευτή τον Βασίλη Καρρά αποκάλυψε ο στιχουργός Γιάννης Μαλλιάς, περιγράφοντας τη διαδικασία δημιουργίας και την έμπνευση πίσω από τους στίχους.

Το κομμάτι του λαϊκού τραγουδιστή σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έχει συνδεθεί με τη χαρακτηριστική φωνή του Βασίλη Καρρά. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε ο στιχουργός στο TikTok μίλησε τόσο για τη σχέση του με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, όσο και για το πώς εμπνεύστηκε του στίχους του κομματιού.

Αρχικά ανέφερε: «Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι, που έγραψα εγώ με τον Βασίλη Δαραμούσκα. Με τον Βασίλη κάναμε πολλή παρέα. Είχαμε και τις κακές μας συνήθειες, θα βγαίναμε και θα πείναμε, αν και ο Βασίλης έκανε κράτη το τελευταίο, εμένα βέβαια με πήγαινε λίγο πίσω, γιατί όταν πήγαινε σπίτι εγώ συνέχιζα και έπινα πάρα πολύ». Στη συνέχεια δήλωσε ότι «προσπαθούσα κάποιες ημέρες να αποφύγω κάποια στούντιο και κάποιες συναντήσεις που είχαμε, με την ελπίδα πως δεν θα σηκωνόταν να έρθει, γιατί θα ήταν κουρασμένος - που δεν κουραζόταν ποτέ, γι αυτό και άλλωστε είχε το ψευδώνυμο "σκύλος"».

Όπως περιέγραψε ο Γιάννης Μαλλιάς, ένα βράδυ είχε συναντηθεί ξανά με τον Βασίλη Καρρά, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν αυτή που ο τραγουδιστής είχε σχεδιάσει: «Έτσι ένα βράδυ που ήμασταν έξω και εγώ μετά συνέχισα, μου είχε πει ότι την άλλη ημέρα είχαμε στούντιο, αλλά εγώ υπέθεσα ότι δεν θα ερχόταν γιατί το διαλύσαμε πολύ αργά. Τελειώνοντας το πρωί, εγώ είχα πάει στο χωριό μου. Στον δρόμο βρήκα μια κλήση με απόκρυψη αριθμού, γιατί ο Βασίλης μας έπαιρνε με απόκρυψη. Το σήκωσα και μου λέει "πού είσαι" και του λέω "ήρθα μια βόλτα από το χωριό μου" και μου απαντάει "καλά δεν είχαμε στούντιο;" και μου το κλείνει».

Ενώ τον καλούσε πίσω, δεν σήκωνε το τηλέφωνο με αποτέλεσμα ο στιχουργός να καλέσει τον μαέστρο του Βασίλη Καρρά, ο οποίος του μετέφερε ότι είχε νευριάσει και δεν ήθελε να μιλήσει.

Δείτε το βίντεο