Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

φωτο αρχείου eurokinissi

φωτο αρχείου eurokinissi

H πυροσβεστική απεγκλώβισε μια γυναίκα

Μία γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε στην Κατερίνη μετά από τροχαίο που έγινε αργά το μεσημέρι  της Κυριακής (24.08.2025). Το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό.

Το τροχαίο στην Κατερίνη συνέβη όταν η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας σε γκρεμό.

Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις Τώρα

Διακοπές τέλος- Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου- Πού έχει κίνηση

Αίγιο: Νεκρή 62χρονη γυναίκα - Στο Ρίο η σορός της

Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν πάλι χωρίς νερό τη Δευτέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πυροσβεστική Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις