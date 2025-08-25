27 επώνυμοι Έλληνες που πέθαναν μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Τεράστιο σοκ επικρατεί με την είδηση πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, έφυγε από τη ζωή, έπειτα από δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σε ηλικία μόλις 41 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αφού τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες η υγεία της είχε επιδεινωθεί.

Πολλά είναι και τα επώνυμα πρόσωπα που δυστυχώς «έσβησαν» από καρκίνο, όπως για παράδειγμα, η Νατάσα Μανίσαλη, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Σάκης Μπουλάς και πολλοί άλλοι…

