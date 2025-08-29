Πάτρα: Και δεύτερο πόρισμα «καίει» τις κατηγορίες για τον 21χρονο και τον 25χρονο και τον εμπρησμό στο Γηροκομειό

Παρά το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής, που αποδίδει με σαφήνεια την πυρκαγιά στο Γηροκομειό στις 13 Αυγούστου στο φαινόμενο της κηλίδωσης –δηλαδή στις καύτρες που μετέφερε ο αέρας από το πύρινο μέτωπο– οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό παραμένουν προφυλακισμένοι.

Από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν στην περιοχή ως εθελοντές, με σκοπό να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Ωστόσο, η κατηγορία στηρίχθηκε σε βίντεο και φωτογραφίες κατοίκων, όπου ο 25χρονος φαίνεται σε χωράφι, λίγο πριν ξεσπάσουν φλόγες στο σημείο.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, όμως, έρχεται να διαψεύσει αυτές τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια αλλά από φλεγόμενα σωματίδια που παρασύρθηκαν από τον άνεμο.

«Είναι αθώος» φωνάζει η μητέρα – «Στη φυλακή δεν είναι το παιδί μου, αλλά ο εθελοντισμός» λέει ο πατέρας

Η μητέρα του 25χρονου ξεσπά με οργή και πόνο:

«Το παιδί μου είναι αθώο. Από μικρό το γαλούχησα στον εθελοντισμό. Εγώ άφηνα τα παιδιά μου μικρά για να προσφέρω. Και τώρα το παιδί μου, που έμαθε να προσφέρει, βρίσκεται στη φυλακή; Εννιά μέρες μου λείπει. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα το αντέχει αυτό; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;».

Αντίστοιχα, ο πατέρας του 25χρονου δηλώνει:

«Αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου, αλλά ο εθελοντισμός. Όλοι οι μάρτυρες ήταν δίπλα του, μόλις 20 μέτρα μακριά. Κι όμως, κατηγορείται σαν να ήταν εμπρηστής».