Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για την Παρασκευή 29 Αυγούστου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ροδόπη, η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Σε υψηλή κατηγορία κινδύνου κατατάσσονται επίσης τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και περιοχές στην Αχαΐα, την Ηλεία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, τη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, την Ξάνθη και το Νότιο Αιγαίο.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς.