Ο έρωτας διαρκεί μόλις έξι μήνες, υποστηρίζει έρευνα

Αν πιστέψουμε τα τραγούδια και τις ταινίες, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό ή ικανοποιητικό από το να είναι κάποιος ερωτευμένος.

Σύμφωνα με ερευνητές όμως, τα στάδια στα οποία ο έρωτας μας… παίρνει τα μυαλά μπορεί να διαρκούν πολύ λιγότερο από όσο περιμέναμε. Για την ακρίβεια, έρευνες δείχνουν ότι έπειτα από μια αρκετά σύντομη περίοδο οι σχέσεις είτε προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα είτε τελειώνουν. Διαβάστε παρακάτω σε πόσο διάστημα ο έρωτας και ο ενθουσιασμός «σβήνουν».

Και ενώ μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι ο έρωτας είναι ζήτημα καρδιάς, τελικά ο εγκέφαλος είναι εκείνος που παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Τα συναισθήματα που νιώθουμε όταν ερωτευόμαστε είναι παράγωγα πολλών συνδυασμών. Δεν είναι απλές και αυθόρμητες διαδικασίες, καθώς σε αυτές ρόλο παίζουν οι ορμόνες, το νευρολογικό μας σύστημα, τα γονιδιακά μας στοιχεία, αλλά και οι πρότερες εμπειρίες μας.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του Harvard, Katherine Wu, οι ορμόνες και ο εγκέφαλός μας αλλάζουν στη διάρκεια των πρώτων σταδίων μιας σχέσης. Η ίδια αναγνωρίζει τρία στάδια, τα οποία επηρεάζονται κατά πολύ από την κατάσταση των ορμονών μας. «Τα πρώτα στάδια σε μια σχέση είναι το πάθος, η έλξη και η σύνδεση, τα οποία μπορεί να μπλέκονται μεταξύ τους ή και το ένα να αντικαθιστά το άλλο. Κάθε ένα, όμως, ορίζεται από το δικό του σύμπλεγμα ορμονών. Η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα οδηγούν το παθος, η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η νορεπινεφρίνη την έλξη και η οξυτοκίνη και η βαζοπρεσσίνη τη σύνδεση», λέει η ειδικός.

Μία έρευνα Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας που δημοσιεύτηκε το 2021 στην εφημερίδα Frontiers in Psychology,διεπίστωσε ότι τα ζευγάρια, έπειτα από έξι μήνες, τείνουν εξελίσσονται και να «απομακρύνονται» από το αρχικό ενθουσιώδες δέσιμό τους.

«Τα πρώιμα στάδια μιας ρομαντικής σχέσης διακρίνονται για το έντονο στρες που τα διακατέχει και ξεχωρίζουν από τα επόμενα που χαρακτηρίζονται για το αίσθημα ηρεμίας και ασφάλειας. Το πρώτο στάδιο, μάλιστα, το οποίο διαρκεί περίπου έξι μήνες, περιγράφεται ως το “στάδιο του έρωτα” και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ρομαντικής αγάπης, όπως είναι το έντονο πάθος.

Το δεύτερο στάδιο (το οποίο έρχεται μετά τους πρώτους έξι μήνες) διαρκεί μέχρι και τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει την παθιασμένη αγάπη. Στη διάρκειά του η σχέση διατηρείται χάρη στην αφοσίωση και το πάθος. Αυτό το στάδιο δίνει τη σειρά του στη συντροφική αγάπη (υποκατάστασο του πάθους) όπου η αφοσίωση και η τρυφερότητα φτάνουν στο πικ τους», αναφέρει η έρευνα. Διαβάστε εδώ τα πέντε στάδια από τα οποία περνά μία σχέση.

Γιατί αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό

Κι αν η απώλεια του πάθους και του ενθουσιασμού σάς ανησυχούν, οι ερευνητές έχουν ορισμένα καλά νέα για εσάς. Όπως λένε, δεν ακολουθούν όλες οι σχέσεις τα ίδια μονοπάτια. Πολλά ζευγάρια περνούν αρκετό καιρό στην πρώτη και τη δεύτερη φάση. «Υπάρχουν περιπτώσεις που το πάθος και ο ενθουσιασμός μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ζευγάρι καταφέρνει να “δεθεί” μέσα από κοινές εμπειρίες, κατανόηση και συνήθειες που εντείνουν το πάθος. Η μετάβαση στη συντροφική αγάπη γίνεται αργά και σταδιακά, ενώ οι δύο τύποι αγάπης έχουν πολλά κοινά στοιχεία».

Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκουν τα πρώτα στάδια σε μια σχέση αγχωτικά. «Ο ενθουσιασμός της αρχής συνοδεύεται από ζήλεια, στρες, προσπάθεια αποδοχής και άλλα έντονα – και ίσως – αρνητικά συναισθήματα. Φυσικά, ρόλο σε αυτό παίζουν και οι ορμόνες μας. Σε αυτό το στάδιο μπορεί συχνά να οδηγούμαστε και σε βιαστικές ή παράλογες αποφάσεις, που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα μας, π.χ. ασυνέπεια στην εργασία και τις υποχρεώσεις μας», ισχυρίζεται η Katherine Wu.

Το να αγκαλιάσετε, λοιπόν, το επόμενο στάδιο της σχέσης δεν είναι και τόσο αρνητικό, σύμφωνα και με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας. Φυσικά, δεν αναιρούν τον ενθουσιασμό, καθώς η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουμε στο τέλος του μας βοηθά να κατανοήσουμε αν κάναμε σωστή επιλογή ερωτικού συντρόφου και αν αξίζει να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτή τη σχέση.

Οι ειδικοί προτείνουν στα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη και με διάρκεια σχέση να αποδεχτούν το γεγονός πως, όπως όλα στη ζωή, έτσι και οι σχέσεις εξελίσσονται με τον καιρό. Έξι μήνες άλλωστε γεμάτοι πάθος και ενθουσιασμό είναι αρκετοί, δεν συμφωνείτε;

ΠΗΓΗ marieclaire.gr