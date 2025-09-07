Back to Top
Ξανά πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του μετρό για τεχνικούς λόγους

Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας THEMA.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

