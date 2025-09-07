Λισαβόνα: Tι προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ

Ένα καλώδιο φαίνεται να προκάλεσε την τραγωδία στο τελεφερίκ της Λισαβόνας σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ κόπηκε λίγο πριν το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Το τραγικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε προηγηθεί οπτικός έλεγχος του συγκεκριμένου καλωδίου, όπως αναφέρουν οι επιθεωρητές ατυχημάτων.

Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε σχετική αναφορά για το δυστύχημα της Τετάρτης, την οποία δημοσιοποίησε η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τον Guardian.

Τι αναφέρει έκθεση για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Λισαβόνα

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», ανέφερε η ανακοίνωση της υπηρεσίας το Σάββατο.

Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών, το τελεφερίκ συνετρίβη με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Ολα συνέβησαν σε 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.