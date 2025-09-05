Λισαβόνα: Θαύμα για οικογένεια Γερμανών – Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου ενώ είχε δηλωθεί νεκρός στο τελεφερίκ

Η οικογένεια του 46χρονου Γερμανού ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του αλλά δεν τον αναγνώρισαν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με την Dailymail

Η τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε μια απρόσμενη εξέλιξη για μια οικογένεια Γερμανών, όταν αποκαλύφθηκε πως ο άνθρωπός τους, που αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, ήταν τελικά ζωντανός. Οι πορτογαλικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως ο Γερμανός πατέρας ενός τρίχρονου παιδιού ήταν ανάμεσα στα 16 θύματα, ωστόσο αποδείχθηκε πως είχε επιβιώσει και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Το τραγικό αυτό λάθος μετατράπηκε σε ανακούφιση και ελπίδα για την οικογένειά του. Η οικογένεια του 46χρονου Γερμανού, που δεν έχει κατονομαστεί, ενημερώθηκε αρχικά ότι εκείνος σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Μάλιστα, μέλη της οικογένειας ταξίδεψαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου όμως δεν κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα. Τότε, ένας αστυνομικός τούς οδήγησε στο νοσοκομείο Σάο Ζοζέ, όπου αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν ανάμεσα στους 21 τραυματίες του δυστυχήματος, σύμφωνα με την Dailymail.

Η δραματική διάσωση

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το 3χρονο αγοράκι διασώθηκε από τα χαλάσματα την ώρα που ο πατέρας του θεωρούνταν νεκρός και η μητέρα του είχε εγκλωβιστεί με σοβαρό τραύμα στη σπονδυλική στήλη. Μάρτυρες περιέγραψαν στην Dailymail ότι ο μικρός δεν άφηνε από την αγκαλιά του τον αστυνομικό που τον οδήγησε σε ασφαλές σημείο. Αργότερα, ο τρίχρονος βρέθηκε ξανά με τη μητέρα του η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Σάντα Μαρία. Ο τραγικός απολογισμός

Οι Αρχές έχουν κάνει λόγο για 16 νεκρούς από το τρομερό δυστύχημα με το τελεφερίκ Elevador da Glória που εκτροχιάστηκε και συνετρίβη το απόγευμα της Τετάρτης (04.09.2025), έχοντας ήδη αναθεωρήσει δύο φορές τον αριθμό των θυμάτων. Τρεις σοροί παραμένουν ακόμα χωρίς ταυτοποίηση. Το τελεφερίκ, γεμάτο ντόπιους και ξένους τουρίστες, εκτροχιάστηκε στη μέση μιας συνηθισμένης διαδρομής, βυθίζοντας στο πένθος την Πορτογαλία αλλά και τον πλανήτη. Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Τρεις σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

