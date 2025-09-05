Πύργος: Τέσσερις συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών και του Τριμελούς Εφετείου

Κακουργημάτων Πατρών, με τις οποίες του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών και δυο μηνών για απειλή, εξύβριση, διατάραξη λειτουργίας

υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και ποινή κάθειρξης έντεκα ετών για αρπαγή και απόπειρα εκβίασης αντίστοιχα, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για απόπειρα κλοπής κατ΄εξακολούθηση

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι μετέβη σε

εταιρία και διέρρηξε δημόσιας χρήσεως φορτηγό, το οποίο ερεύνησε με σκοπό την κλοπή, χωρίς να αφαιρέσει κάτι, ενώ παράλληλα αποπειράθηκε να

αφαιρέσει σίδερα μπετού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Εξιχνίαση κλοπής

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, κλοπή που διαπράχθηκε στις 30-8-2025 σε χωριό του

Ερυμάνθου και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 30-8-2025 εισήλθε σε κατάστημα σε χωριό του Ερυμάνθου και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, αναφέρει η αστυνομία.



Σχηματισμός δικογραφίας για παραβίαση σφραγίδων σε γραφείο – Παράρτημα λέσχης φιλάθλων

Από τους αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος κατηγορούμενων, για παραβίασης

σφραγίδων αρχής, διότι από τις 03/09/2025 έως και τις 04/09/2025, στην Πάτρα, σε γραφείο – Παράρτημα λέσχης φιλάθλων, διαπιστώθηκε ότι είχε

παραβιαστεί η σφράγιση του χώρου.

Διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό των κατηγορούμενων που λειτούργησαν τη λέσχη φιλάθλων και την σύλληψή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη με ένταλμα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας

περί ναρκωτικών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας



Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τέσσερις ημεδαποί

(τρεις άνδρες - μια γυναίκα), διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, αναφέρει η αστυνομία.

Σύλληψη για απόπειρα κλοπής

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Πηνειού, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι με την χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και φορώντας γάντια αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία, χωρίς να αφαιρέσει κάτι. Από τον έλεγχο των εγγράφων του συλληφθέντα προέκυψε ότι στερούταν

ταξιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με την αστυνομίσ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Συλλήψεις για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τρεις ημεδαπές γυναίκες, διότι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν

δυο οικίες, ωστόσο έγιναν αντιληπτές από περίοικο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που μετέβησαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού.

Επιπλέον, στην κατοχή των κατηγορούμενων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν προϊόντα προς πώληση, για τα οποία δεν κατείχαν την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την αστυνομία.





