Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ενώπιον του ανακριτή ο οδηγός, για το τροχαίο με θύμα τον Δημήτρη Λιόπετα

Πάτρα: Ενώπιον του ανακριτή ο οδηγός, γι...

Οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αμερικής και ΝΕΟ με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα.

Εναντίον του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο άνδρας έλαβε προθεσμία  προχθές, για να απολογηθεί σήμερα.

Χθες τελέστηκε σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη παρουσία πλήθους κόσμου

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: «Σκάβεται» το 2026 η πλατεία Γεωργίου για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και άρδευσης- Καλά τα νέα για τα -υπό διάλυση- σιντριβάνια

Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε μωρό να μπουσουλάει στον δρόμο

Aχαΐα: Τον πυροβόλησε δύο φορές- Ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις