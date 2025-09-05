Πάτρα: Ενώπιον του ανακριτή ο οδηγός, για το τροχαίο με θύμα τον Δημήτρη Λιόπετα

Στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αμερικής και ΝΕΟ με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα.

Εναντίον του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο άνδρας έλαβε προθεσμία προχθές, για να απολογηθεί σήμερα.

Χθες τελέστηκε σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη παρουσία πλήθους κόσμου