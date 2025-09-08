Ματωμένο Φεγγάρι στον ελληνικό ουρανό – Μάγεψε τα βλέμματα

Το εντυπωσιακό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού» έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας, χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα στους νυχτερινούς παρατηρητές.

Η πανσέληνος συνοδεύτηκε από ολική έκλειψη της Σελήνης, κατά την οποία ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίστηκαν τέλεια. Καθώς η σκιά της Γης κάλυψε τον φυσικό μας δορυφόρο, το φεγγάρι πήρε μια βαθιά κόκκινη απόχρωση, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό φαινόμενο που συνάρπασε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.