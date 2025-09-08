Ματωμένο Φεγγάρι στον ελληνικό ουρανό – Μάγεψε τα βλέμματα

Η πανσέληνος συνοδεύτηκε από ολική έκλειψη Σελήνης, βάφοντας τον ουρανό με μια εντυπωσιακή κοκκινωπή λάμψη.
Το εντυπωσιακό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού» έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας, χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα στους νυχτερινούς παρατηρητές.
Η πανσέληνος συνοδεύτηκε από ολική έκλειψη της Σελήνης, κατά την οποία ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίστηκαν τέλεια. Καθώς η σκιά της Γης κάλυψε τον φυσικό μας δορυφόρο, το φεγγάρι πήρε μια βαθιά κόκκινη απόχρωση, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό φαινόμενο που συνάρπασε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Το «Ματωμένο Φεγγάρι» ήταν ορατό σε πολλές περιοχές της υφηλίου. Ολόκληρη η Ασία και η Δυτική Αυστραλία απόλαυσαν το φαινόμενο από την αρχή έως το τέλος, ενώ για ορισμένα χρονικά διαστήματα έγινε ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Όσοι σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό και βρήκαν καθαρή ατμόσφαιρα, απόλαυσαν μια σπάνια και εντυπωσιακή εμπειρία που δεν συμβαίνει συχνά.
