«Ματωμένο φεγγάρι»: Μαγικές εικόνες από την ολική έκλειψη της Σελήνης

Το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός φωτίζεται από ένα μοναδικό θέαμα: H πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συμπίπτει με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».

Η έκλειψη αναμένεται να είναι ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Από την αρχή έως το τέλος το φαινόμενο θα παρουσιάζεται σε όλη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία. Κάποιες στιγμές το φυσικό συμβάν θα είναι ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα η ολική φάση είναι ορατή από τις 20:30 έως τις 21:52, ενώ το μέγιστο του φαινομένου συμπίπτει περίπου στις 21:11.

Το χρονοδιάγραμμα στην Ελλάδα:

Έναρξη ολικής έκλειψης 20:30: Η Σελήνη «μαυρίζει» και αποκτά κόκκινη απόχρωση (ολικότητα).

Μέγιστο 21:11 (21:11:46): Το αποκορύφωμα, δηλαδή το φεγγάρι πιο βαθιά στην σκιά της Γης.

Λήξη ολικής φάσης 21:52: Τέλος της ολικότητας.

Λήξη μερικής φάση 22:56: Συνεχίζεται η παραμονή στο τμήμα της σκιάς μέχρι αυτή την ώρα.

Λήξη παρασκιάς (τελική φάση) 23:55: Η Σελήνη εγκαταλείπει πλήρως την περιοχή της παρασκιάς.

Για να δείτε το «ματωμένο φεγγάρι», αρκεί να βγείτε έξω, να κοιτάξετε τον ουρανό και να απολαύσετε το θέαμα με γυμνό μάτι. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνεια της σελήνης.

Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο -το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη- κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της περνά από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.