Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αναφορές για νεκρούς

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν εξουδετερωθεί.
ΝΕΟΤΕΡΟ Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πάνω από 10 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην Ιερουσαλήμ.
Η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Από τους τραυματίες, οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Jerusalim Post.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην Ιερουσαλήμ.
Η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Από τους 15 τραυματίες, οι 6 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom.
