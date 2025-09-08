Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αναφορές για νεκρούς

ΝΕΟΤΕΡΟ Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πάνω από 10 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην Ιερουσαλήμ.

Η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Από τους τραυματίες, οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Jerusalim Post.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν εξουδετερωθεί.