Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μετόχι Αχαΐας: 85χρονος αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα

Μετόχι Αχαΐας: 85χρονος αυτοπυροβολήθηκε...

Σήμερα το πρωί

Τραγωδία στο Μετόχι Δυτικής Αχαΐας,  σήμερα το πρωί όταν ένας 85χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος αγρότης βρέθηκε κοντά στο σπίτι του να έχει αυτοπυροβοληθεί με μια καραμπίνα.

Γείτονας που άκουσε τον πυροβολισμό βρήκε τον άνδρα νεκρό και ειδοποίησε την αστυνομία.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών

Υπόθεση φωτιάς στο Γηροκομειό: Το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής και η αίτηση αποφυλάκισης των δύο νεαρών

Πάτρα: Εξαφάνιση 73χρονης Γαλλίδας τουρίστριας – Εκτεταμένες έρευνες από την Αστυνομία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αυτοκτονία

Ειδήσεις