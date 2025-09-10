Μετόχι Αχαΐας: 85χρονος αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα

Τραγωδία στο Μετόχι Δυτικής Αχαΐας, σήμερα το πρωί όταν ένας 85χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος αγρότης βρέθηκε κοντά στο σπίτι του να έχει αυτοπυροβοληθεί με μια καραμπίνα.

Γείτονας που άκουσε τον πυροβολισμό βρήκε τον άνδρα νεκρό και ειδοποίησε την αστυνομία.