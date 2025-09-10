Μετόχι Αχαΐας: 85χρονος αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα

Σήμερα το πρωί
Τραγωδία στο Μετόχι Δυτικής Αχαΐας, σήμερα το πρωί όταν ένας 85χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος αγρότης βρέθηκε κοντά στο σπίτι του να έχει αυτοπυροβοληθεί με μια καραμπίνα.
Γείτονας που άκουσε τον πυροβολισμό βρήκε τον άνδρα νεκρό και ειδοποίησε την αστυνομία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr