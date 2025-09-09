Λιθουανία - Ελλάδα 76-87: Ασταμάτητη η Ελλαδάρα, πλησιάζει το μετάλλιο στο Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76 το βράδυ της Τρίτης (9/9) στη Ρίγα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Τώρα, ετοιμάζεται για το μεγάλο και ιστορικό ματς της Παρασκευής (12/9) κόντρα στην Τουρκία, με φόντο τον τελικό της Κυριακής (14/9 στις 21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά τα προβλήματα με τα φάουλ, ήταν και πάλι καθοριστικός με 29 πόντους (9/14 δίποντα, 11/16 βολές). Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε όλα τα σουτ του, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρωτοστάτησε στην άμυνα με μπλοκ. Οι έμπειροι Σλούκας και Παπανικολάου πρόσφεραν σημαντική βοήθεια, ενώ ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης καθοδήγησε την ομάδα με μαεστρία, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες.

Η Λιθουανία, παίζοντας μπροστά σε περίπου 7.000 θεατές, δεν μπόρεσε να επαναλάβει την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε απέναντι στη Λετονία, καθώς η έλλειψη ποιότητας φάνηκε στο παρκέ. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποτέλεσε πρόβλημα για την ελληνική φροντ λάιν, αλλά ήταν μόνος στην προσπάθειά του. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις αποχωρεί με άδεια χέρια.

Στον επόμενο γύρο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σύγχρονης ευρωπαϊκής μπασκετικής ιστορίας. Το ματς θα γίνει την Παρασκευή (12/9), μετά από δύο μέρες ξεκούρασης και προετοιμασίας.

Ο αγώνας

Η Εθνική ξεκίνησε με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη και Μήτογλου, ενώ ο Κουρτινάιτις επέλεξε δίδυμο ψηλών τους Μάρεκ Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας.

Το αρχικό 7-0 των Λιθουανών δεν πτόησε την ελληνική ομάδα, με τον Γιάννη να παίρνει μπροστά και να μειώνει σε 9-8 στο πέμπτο λεπτό. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 24-19 υπέρ της Λιθουανίας, χάρη σε δυναμικές εμφανίσεις από τους Αντετοκούνμπο (Γιάννης μπροστά, Κώστας πίσω) και την υποστήριξη από τον Τολιόπουλο και τον Καλαϊτζάκη.

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφτασε τα τέσσερα μπλοκ, ενώ ο Σαμοντούροβ με τρίποντο έκανε το 24-32 στο 13’. Η Ελλάδα χτίζει σταθερά διψήφιο προβάδισμα, με τον Γιάννη να απολαμβάνει πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης στον πάγκο.

Οι Λιθουανοί αντέδρασαν με τον Βαλαντσιούνα να οργιάζει και ένα επιμέρους 14-4 να μειώνει στον πόντο (38-39) με τρίποντο του Βελίτσκα στο 19’. Η Ελλάδα απάντησε με σερί 0-5 χάρη στον Γιάννη, και το ημίχρονο έκλεισε 44-38, ενώ το κοινό διαμαρτυρόταν έντονα προς τους διαιτητές.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Γιάννης έκανε το τρίτο φάουλ και ο Μήτογλου το τρίτο και τέταρτο. Ο Σπανούλης κράτησε τον Γιάννη στο παρκέ, που με βολές έγραψε το 41-51 στο 24’. Ο Παπανικολάου πρόσθεσε τρίποντο για το 45-58 στο 28’, με τον Γιάννη να κλείνει το δεκάλεπτο με βολές στο 52-64. Οι Λιθουανοί διαμαρτύρονταν, ενώ ο Βαλαντσιούνας φαινόταν πλέον κουρασμένος και η κατάσταση έδειχνε να εξελίσσεται υπέρ της Ελλάδας.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με εντυπωσιακό καλάθι του Τολιόπουλου, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλίες και σημείωσε το 55-71 στο 32’, παρά την ακύρωση ενός τρίποντου λόγω αμυντικού φάουλ εκτός μπάλας. Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες στα ελεύθερα σουτ, ενώ ο Γιάννης έβαλε το καθοριστικό γκολ-φάουλ για το 60-76 που ουσιαστικά καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα.



ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Κόντε, Βούλιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Λιθουανίας: 18/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 16/21 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/30 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 22/28 βολές, 34 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ