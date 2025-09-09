Βίκος Cola & Προμηθέας Πάτρας: Επίσημος Ονομαστικός Χορηγός για 2η Χρονιά

Η Βίκος Cola και η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνουν με χαρά την ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παραμένοντας ο Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του συλλόγου επισφραγίζοντας τη δυναμική αυτή συνεργασία. Η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Με τη συνέχιση αυτή, η Βίκος Cola ενισχύει ενεργά τον αθλητισμό στην Πάτρα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επωφελούνται από την αυξημένη δυναμική και την προβολή που φέρνει μια ομάδα με ισχυρή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας με τη Βίκος Cola. Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με μία ομάδα που εκπροσωπεί επάξια την περιφέρεια και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας με συνέπεια τόσο στις αγωνιστικές επιτυχίες όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη»

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά Μιτσικέλι ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».