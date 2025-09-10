Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αποκαλύψεις- σοκ από τον Πέτρο Κουσουλό: Περισσότεροι από 15 φάκελοι στον φακό των Εσωτερικών Υποθέσεων

Αποκαλύψεις- σοκ από τον Πέτρο Κουσουλό:...

Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος

Μια άκρως αποκαλυπτική παρέμβαση πραγματοποίησε ο Πέτρος Κουσουλός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο δημοσιογράφος παρουσίασε συγκλονιστικά στοιχεία που έχει στα χέρια του, κάνοντας λόγο για τραγικά λάθη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών – λάθη που, όπως υπογράμμισε, ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου σφάλματος.

Ο Πέτρος Κουσουλός αναφέρθηκε ειδικά στο πιστοποιητικό θανάτου του άτυχου βρέφους ηλικίας 2,5 μηνών, τονίζοντας τη βαρύτητα των ευρημάτων, αλλά και τον ρόλο του ιατροδικαστή Γκότση στην υπόθεση.

Τέλος, αποκάλυψε πως οι φάκελοι που πρόκειται να ερευνήσει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ξεπερνούν τους δεκαπέντε, γεγονός που δείχνει το βάθος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών Πέτρος Κουσουλός

