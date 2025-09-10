Πάτρα: Γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο- Φόβοι για κατολίσθηση

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Βούντενη Πατρών, όπου οι γονείς των μαθητών του δημοτικού σχολείου δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να μπουν στο προαύλιο την ημέρα του Αγιασμού.

Αιτία, ο κίνδυνος κατολίσθησης από το βουνό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το σχολείο και αποδυναμώθηκε μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Όπως περιγράφει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Θεώνη Γκολφινοπούλου στον Max Fm, ήδη πέτρες και φερτά υλικά έχουν πέσει μέσα στο προαύλιο, ενώ σε περίπτωση έντονης βροχής είναι πιθανό να παρασυρθούν χώματα και λάσπες προς το σχολικό κτήριο.



Η ίδια υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα έχει επισημανθεί εδώ και τέσσερα χρόνια στον Δήμο Πατρέων, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Μετά τις φωτιές, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα καθαριστεί ο χώρος και θα τοποθετηθούν πρόχειρα κάγκελα, οι γονείς ζητούν μόνιμη λύση: κατασκευή αντιπλημμυρικού τοίχου και πλέγματος για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε ψυχές παιδιών», τονίζει η κ. Γκολφινοπούλου, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα είναι αποκλειστικά θέμα ασφάλειας και όχι πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι γονείς περιμένουν άμεσες ενέργειες, αλλιώς δηλώνουν πως δεν θα επιτρέψουν τη λειτουργία του σχολείου.