Πάτρα: Τροχαίο με 15χρονο ποδηλάτη στην Ακτή Δυμαίων - Παρασύρθηκε από Smart

Σύγκρουση Ι.Χ. με ποδήλατο
Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στην οδό Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του καταστήματος "Κολοκυθά", όταν Ι.Χ. όχημα παρέσυρε δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ένας 15χρονος.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 15χρονο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
