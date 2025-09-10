Πάτρα: Τροχαίο με 15χρονο ποδηλάτη στην Ακτή Δυμαίων - Παρασύρθηκε από Smart

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στην οδό Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του καταστήματος "Κολοκυθά", όταν Ι.Χ. όχημα παρέσυρε δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ένας 15χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 15χρονο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.