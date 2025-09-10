Πειραιάς: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ - 30 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ, λίγο πριν από την έξοδο της Λ. Ποσειδώνος προς την οδό Λαμπράκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το λεωφορείο στον Πειραιά ήταν σταματημένο σε στάση όταν το τραμ για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω δεν κατάφερε να σταματήσει και χτύπησε στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Η τροχαία αναφέρει ότι υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες οι οποίοι επέβαιναν στο αστικό λεωφορείο, ενώ στο σημείο βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.