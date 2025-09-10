Πειραιάς: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ - 30 τραυματίες

Το τροχαίο έγινε στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μικράς Ασίας
Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ, λίγο πριν από την έξοδο της Λ. Ποσειδώνος προς την οδό Λαμπράκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το λεωφορείο στον Πειραιά ήταν σταματημένο σε στάση όταν το τραμ για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω δεν κατάφερε να σταματήσει και χτύπησε στο πίσω μέρος του λεωφορείου.
Η τροχαία αναφέρει ότι υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες οι οποίοι επέβαιναν στο αστικό λεωφορείο, ενώ στο σημείο βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:
«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».
