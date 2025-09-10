Καλάβρυτα: Στο μικροσκόπιο τα ιερά κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου- Στον ανακριτή την Πέμπτη οι κατηγορούμενοι

Κάθε εικόνα και ένας θησαυρός. Κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως μοιάζει με «μαχαιριά» στην καρδιά των πιστών, των φιλότεχνων και όλων όσων ανησυχούν για την τύχη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι θησαυροί αυτοί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φαίνεται πως βγήκαν «μπιρ παρά» για πώληση. Μυστικοί αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν την υπόθεση, άκουσαν να αναφέρεται ποσό γύρω στις 200.000 ευρώ, ωστόσο, όπως αναφέρει ο εκτιμητής, η πραγματική τους αξία φτάνει τα 300.000€.

Έρευνα για την προέλευση των κειμηλίων

Την ίδια στιγμή, όλα είναι έτοιμα για την επίσημη καταγραφή των κειμηλίων της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Οι υπεύθυνοι της Μητρόπολης θέλουν να διαπιστώσουν εάν τα αντικείμενα που εντόπισε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας ανήκουν στη Μονή των Καλαβρύτων.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανακύπτει πλέον και ζήτημα πιθανής αρχαιοκαπηλίας, που θέτει υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των ιερών κειμηλίων.

Θα «μιλήσουν» οι κάμερες του μουσείου

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν οι κάμερες του μουσείου της Μονής, όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα κειμήλια.

«Θα “μιλήσουν” οι κάμερες», λένε οι αρχές, καθώς ειδικοί αναμένεται να αναλύσουν καρέ καρέ κάθε ύποπτη κίνηση, είτε μοναχών είτε τρίτων προσώπων. Το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται κρίσιμο, με την ελπίδα πως θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Παραίτηση-έκπληξη από τον συνήγορο υπεράσπισης

Εντύπωση προκαλεί και η παραίτηση του γνωστού δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, γεγονός που πυροδοτεί νέα ερωτήματα για το βάθος της υπόθεσης.

Ο διάλογος του μοναχού με τον εισαγγελέα

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η κατάθεση μοναχού, με έναν χαρακτηριστικό διάλογο να κάνει τον γύρο των ανακριτικών γραφείων:

Εισαγγελέας: Πού βρήκατε τις εικόνες;

Μοναχός: Ήταν της γιαγιάς μου.

Το κλιμάκιο της ΓΑΔΑ, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή, διερευνά αν τελικά τα ευρήματα ανήκουν στη Μονή της “γιαγιάς” ή προέρχονται από άλλες πηγές. Η ταυτοποίηση της προέλευσης των εικόνων θα είναι κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Restart στη Μονή – Παρών ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος

Σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης για τη Μονή και το εκκλησιαστικό της έργο, η Ιερά Μητρόπολη προχωρά σε ενέργειες ενίσχυσης και στήριξης.

«Ως ένδειξη στήριξης και για να σηματοδοτήσει το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδας, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, θα τελέσει ο ίδιος την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Καλεί παράλληλα το ποίμνιο να στηρίξει με την προσευχή του την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία» αναφέρει το kalavrytanews.

Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μοναχούς και να λάβει ενδεχομένως επιπλέον πληροφορίες για αυτή την περίεργη και σύνθετη υπόθεση, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Εκκλησία και την τοπική κοινωνία.