«Ιπποκράτειο»: Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε β’ βαθμό.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη για δωροληψία και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.

