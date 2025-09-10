Back to Top
«Ιπποκράτειο»: Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε β’ βαθμό.

 Όπως μετέδωσε νωρίτερα  η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη για δωροληψία και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.

ΠΗΓΗ enikos.gr

