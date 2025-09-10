«Ιπποκράτειο»: Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό
Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε β’ βαθμό.
Όπως μετέδωσε νωρίτερα η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.
Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη για δωροληψία και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.
ΠΗΓΗ enikos.gr
