Θέρμη: Eκδήλωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/09) στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η ανταπόκριση των συγγενών των θυμάτων ήταν ιδιαίτερα μαζική, όπως αναφέρει το thesspost.gr. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενείς της Φραντζέσκας, καθώς και η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, και ο Παναγιώτης Ρούτσι.

Στην πλατεία «Παραμάνα», βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες πολίτες, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, πλημμυρίζοντας τον χώρο με συγκίνηση και σιωπηλή συμπαράσταση.