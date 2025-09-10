Θέρμη: Eκδήλωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

Μαζική η παρουσία των συγγενών
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/09) στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.
Η ανταπόκριση των συγγενών των θυμάτων ήταν ιδιαίτερα μαζική, όπως αναφέρει το thesspost.gr. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενείς της Φραντζέσκας, καθώς και η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, και ο Παναγιώτης Ρούτσι.
Στην πλατεία «Παραμάνα», βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες πολίτες, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, πλημμυρίζοντας τον χώρο με συγκίνηση και σιωπηλή συμπαράσταση.
Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων, ιδιαίτερα όσων αφορούν την πυρασφάλεια στην επιβατική αμαξοστοιχία, και σε συνδυασμό με το κλείσιμο της δικογραφίας από τον εφέτη-ανακριτή, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε σφοδρή κριτική, εξαπολύοντας πυρά προς κάθε κατεύθυνση.
“Μετά τα νέα στοιχεία θα έπρεπε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έρευνας και όχι να κλείσει άρον άρον την ανάκριση, αποδεικνύοντας ότι το μπάζωμα ήταν ο αρχικός στόχος και όχι η αποκάλυψη της αλήθειας“, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι “ο αγώνας μας θα σταματήσει όταν η δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της και όλοι οι ένοχοι μπουν στη φυλακή. Να φωνάζουμε για την αλήθεια, να φωνάζουμε για δικαιοσύνη”.
Συγκλονιστική στιγμή όταν η γιαγιά της Φραντζέσκας ξέσπασε και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και δικαιοσύνη να επέλθει, η εγγονή της δεν θα επιστρέψει στη ζωή.
Στην εκδήλωση αναρτήθηκαν πανό στη μνήμη των θυμάτων, ενώ τα χαραγμένα ονόματά τους θυμίζουν σε όλους ότι η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί.
