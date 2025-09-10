Ζελένσκι: «Αναγκαία η κοινή αντιαεροπορική άμυνα στην Ευρώπη»- Προειδοποιεί και ο ΟΗΕ για εξάπλωση της σύγκρουσης

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones – ένα περιστατικό που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία αναδεικνύει την ανάγκη για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας.

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον».

Το περιστατικό με τα ρωσικά drones έχει θέσει την Πολωνία και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι πολωνικές δυνάμεις κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Μόσχα από την πλευρά της ανέφερε ότι τα drones είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία και ότι δεν υπήρχε σχέδιο προσβολής στόχων στην Πολωνία.

ΟΗΕ: Πραγματικός ο κίνδυνος εξάπλωσης της σύγκρουσης

Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί για τις ευρύτερες επιπτώσεις της σύρραξης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, το περιστατικό με τα ρωσικά drones στην Πολωνία «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης».