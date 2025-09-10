Πανεπιστήμιο Πατρών: Σε ένα μήνα όλα θα είναι UP - Το Welcome to UP 2025, «ανεβάζει» σε άλλη διάσταση τη φοιτητική εμπειρία

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, η Πάτρα, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι θα ζήσουν στον παλμό της επιστήμης, του πολιτισμού και της μουσικής, μέσα από συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ανοιχτές δράσεις και δημιουργικές συναντήσεις που ενώνουν την πανεπιστημιακή κοινότητα με την κοινωνία. Συναυλίες, θέατρο, εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα, κινηματογραφικές προβολές, αστρονομικές παρατηρήσεις, ξεναγήσεις σε σημαντικά τοπόσημα της περιοχής όπως η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το Οινοποιείο της Achaia Clauss, συνέδρια και ανοιχτές εκδηλώσεις θα δώσουν το στίγμα της νέας φοιτητικής χρονιάς, με ελεύθερη είσοδο.

Το Welcome to UP 2025, η μεγάλη πρωτοποριακή γιορτή που άλλαξε τα δεδομένα στην υποδοχή πρωτοετών φοιτητών στην Ελλάδα, εξελίχθηκε σε θεσμό και έφερε μια νέα εποχή στην πανεπιστημιακή εμπειρία, επιστρέφει σε ένα μήνα και φέρνει μαζί του πολλές και μεγάλες εκπλήξεις.



Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μουσικό αποτύπωμα της διοργάνωσης: Η μουσική αυλαία του Welcome to UP 2025 ανοίγει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σταύρο Γασπαράτο και το Expanded Piano II στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ακολουθεί η συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο Πάρκο της Ειρήνης, ενώ την ίδια μέρα το Μεσολόγγι ζει στον ρυθμό της συναυλίας «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» στην κεντρική πλατεία.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, καλλιτέχνες με κοινό σημείο αναφοράς την Πάτρα, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Δεληκούρας, ο Γιώργος Σαρρής και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, συναντιούνται στη σκηνή του Πάρκου της Ειρήνης, ενώ την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα ξεκινά με τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεχίζεται με τις Σκιαδαρέσες, καταλήγοντας σε μια εκρηκτική βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής από τους TechDreamers. Την ίδια μέρα, το Αγρίνιο φιλοξενεί τους ΝΕΜΙΑ στην Πλατεία Δημοκρατίας.



Το φεστιβάλ κορυφώνεται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας με μια μεγάλη συναυλία των Νίκου Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα, πλαισιωμένων από τους Βύρωνα Τσουράπη και Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, ένα φινάλε αντάξιο της μεγαλύτερης φοιτητικής γιορτής της Ελλάδας.



Στις φετινές εκδηλώσεις ξεχωρίζουν επίσης, η παράσταση «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, καθώς και η Έκθεση Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» στη Βίλα Κόλλα (9–19 Οκτωβρίου), όπου θα παρουσιαστεί και παράσταση Καραγκιόζη.

Το Welcome to UP 2025 δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ., αναφέρει η ανακοίνωση του Πναεπιστημίου Πάτρων. Είναι μια πρωτοποριακή εμπειρία που δημιουργεί δεσμούς, χαρίζει αναμνήσεις και προσφέρει στους νέους φοιτητές/τριες το πιο θερμό και δημιουργικό καλωσόρισμα στη φοιτητική τους ζωή.

To Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριων διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/