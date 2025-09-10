Ανδρέας Ηλιάδης: «Οι γιατροί οφείλουν να μιλούν όταν βλέπουν κάτι ύποπτο»

Τοποθέτηση σχετικά με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών για ύποπτα περιστατικά κακοποίησης βρεφών έκανε ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης υπογράμμισε τον ρόλο των γιατρών ως θεματοφυλάκων της ευθύνης και της προστασίας των μικρών ασθενών τους, επισημαίνοντας πως η ιατρική κοινότητα οφείλει να ενεργεί χωρίς φόβο όταν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Εμείς ως γιατροί στην ΜΕΘ κάνουμε αυτό που έχουμε ορκιστεί. Σχετικά με την έρευνα εμπιστευόμαστε τις αρχές που διερευνούν τα περιστατικά και ότι χρειαστεί είμαστε στην διάθεση όλων των αρμόδιων. Οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται εάν παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο στους μικρούς τους ασθενείς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Αυτό κάναμε και πάντα θα κάνουμε. Το οφείλουμε στα μικρά παιδιά για μια καλύτερη κοινωνία.