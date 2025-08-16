Ανδρέας Ηλιάδης για την 14χρονη από την Κεφαλονιά - «Μας έγνεψε, άνοιξε τα χέρια της και μας αγκάλιασε»

Τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχτηκαν στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο στο Ρίο, όταν αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά που προσβλήθηκε από έναν εντεροϊό που είχε σαν αποτέλεσμα να παραλύσει, περιέγραψε ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Το κορίτσι ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που την φρόντισαν όταν άνοιξε τα μάτια της.

«Μπορεί κάποιοι να το πουν υπερβολή και να πουν ότι δεν συμβαίνουν αυτά… Επειδή ακόμα δεν μπορούσε να μιλήσει μετά την αποσωλήνωση, μας έγνεψε με το χέρι της, πλησιάσαμε κοντά, ήταν λίγο περίεργο τι ακριβώς ήθελε και πραγματικά άνοιξε τα χέρια της όσο μπορούσε και μας αγκάλιασε» είπε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο, Ανδρέας Ηλιάδης.

«Νομίζω ότι το χαμόγελο ενός παιδιού είναι η δύναμη ενός γιατρού. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη μάχη κόντρα στον θάνατο», τόνισε ο κ. Ηλιάδης.