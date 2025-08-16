Ανδρέας Ηλιάδης για την 14χρονη από την Κεφαλονιά - «Μας έγνεψε, άνοιξε τα χέρια της και μας αγκάλιασε»

Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη μάχη κόντρα στον θάνατο, τόνισε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο
Τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχτηκαν στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο στο Ρίο, όταν αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά που προσβλήθηκε από έναν εντεροϊό που είχε σαν αποτέλεσμα να παραλύσει, περιέγραψε ο Ανδρέας Ηλιάδης.
Το κορίτσι ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που την φρόντισαν όταν άνοιξε τα μάτια της.
«Μπορεί κάποιοι να το πουν υπερβολή και να πουν ότι δεν συμβαίνουν αυτά… Επειδή ακόμα δεν μπορούσε να μιλήσει μετά την αποσωλήνωση, μας έγνεψε με το χέρι της, πλησιάσαμε κοντά, ήταν λίγο περίεργο τι ακριβώς ήθελε και πραγματικά άνοιξε τα χέρια της όσο μπορούσε και μας αγκάλιασε» είπε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο, Ανδρέας Ηλιάδης.
«Νομίζω ότι το χαμόγελο ενός παιδιού είναι η δύναμη ενός γιατρού. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη μάχη κόντρα στον θάνατο», τόνισε ο κ. Ηλιάδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 14χρονη προσβλήθηκε από έναν εντεροϊό που προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα (οξεία ιδιοπαθής πολυνευρίτιδα). Είναι ένα σπάνιο σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης από 0,81 έως 1,91 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Της προκάλεσε παράλυση η οποία είναι αναστρέψιμη.
Πρόκειται για μια φλεγμονώδη διαταραχή των περιφερικών νεύρων που βρίσκονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Χαρακτηρίζεται από ταχεία εμφάνιση αδυναμίας και συχνά παράλυσης των άνω και κάτω άκρων, των αναπνευστικών μυών και αυτών του προσώπου.
«Είναι ένας ιός ο οποίος ακόμα θα ταυτοποιηθεί περισσότερο. Συνεργαστήκαμε και με τον ΕΟΔΥ στην Αθήνα γιατί υπήρχαν αρκετές αγωνίες αν υπήρχαν άλλα θέματα», ανέφερε ο κ. Ηλιάδης.
Η επιδείνωση της υγείας της
Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη.
