Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ανδρέας Ηλιάδης: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ρίου μιλά για το αίσιο τέλος της περιπέτειας της 14χρονης

Ανδρέας Ηλιάδης: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Πα...

Δείτε βιντεο

Ένας σπάνιος εντεροϊός ήταν η αιτία της παράλυσης που υπέστη η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέας Ηλιάδης, ο ιός προκάλεσε μια αιφνίδια μυϊκή αδυναμία στο κορίτσι, εξαιτίας μιας αντίδρασης του ανοσοποιητικού της συστήματος που επιτέθηκε στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Το σύνδρομο αυτό είναι σπάνιο, με συχνότητα εμφάνισης που κυμαίνεται από 0,81 έως 1,91 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως.

Τέλος η 14χρονη αποσωληνώθηκε χθες και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ, συνεχίζοντας τη θεραπεία και την αποκατάστασή της

Ειδήσεις Τώρα

Αχαΐα ΤΩΡΑ: Φωτιά στον οικισμό Λιβάδι κοντά στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων- Το 112 καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ελαιώνα (Μαλαπάσι) Πύργου

Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις