Ηλεία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Μαλαπάσι Πύργου- Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου Ηλείας, καίγοντας χορτολιβαδική έκταση και έχοντας ήδη επεκταθεί σε ελαιώνες.

Οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν κληθεί και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσιάζει επικίνδυνη δυναμική.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

Ειδοποίηση από το 112

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.